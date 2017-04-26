В Москве суд продлил арест украинскому журналисту Сущенко на два месяца

Лефортовский районный суд Москвы начал заседание, в рамках которого будет рассмотрено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей незаконно задержанного осенью прошлого года украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом сообщил в Twitter адвокат Марк Фейгин.

«Начался суд по продлению срока содержания под стражей моего подзащитного Романа Сущенко. Следствие выступает с ходатайством продлить срок на три месяца», - сообщил он.

Позже он сообщил, что Лефортовский суд города Москвы продолжил журналисту Роману Сущенко срок содержания под стражей на 2 (два) месяца до 30 июня 2017 года.

Лефортовским судом города Москвы журналисту Роману Сущенко продлен срок содержания под стражей на 2 (два) месяца до 30 июня 2017 года. — Mark Feygin (@mark___feygin) April 26, 2017

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Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября 2016 года в Москве задержала собственного корреспондента агентства «Укринформ» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, составляющих государственную тайну». Уголовное дело было возбуждено по статье «шпионаж».

Лефортовский суд Москвы 25 января продлил срок содержания Сущенко под стражей до 30 апреля. 14 февраля мосгорсуд признал это решение законным.