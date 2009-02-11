Богословская требует возбудить уголовное дело против Тимошенко

Председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования состояния функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения газом потребителей в 2008-2009 годах Инна БОГОСЛОВСКАЯ намерена обратиться в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.БОГОСЛОВСКАЯ заявила после завершения заседания Совета национальной безопасности и обороны.

И.БОГОСЛОВСКАЯ сообщила, что планирует обратиться с депутатским запросом в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против Ю.ТИМОШЕНКО за злоупотребление ею властью и служебным положением и отстранить ее от должности премьер-министра.

И.БОГОСЛОВСКАЯ остро раскритиковала заявления премьер-министра на брифинге во время СНБО, назвав их ложью. «Страшнее того, что я увидела, тяжело представить. Завтра она заявит, что мы развязали войну, а она с этим борется», - сказала И.БОГОСЛОВСКАЯ.