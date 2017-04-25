Прокуратура открыла дело против иностранных участников "ялтинского форума" в Крыму

Главным управлением СБУ в Автономной Республике Крым в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее иностранцами, которые на протяжении 20-22 апреля 2017 года принимали участие в так называемом «III Международном экономическом форуме», проходившем в г. Ялта.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры АР Крым.

В частности, указанные иностранные граждане способствовали оккупационным властям в развитии туристической сферы на полуострове, призывали к снятию санкций и признанию результатов незаконно проведенного «референдума» об отделении АР Крым от Украины и вхождении ее в состав Российской Федерации.

«Прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее», - говорится в сообщении.

Кроме этого, прокуратурой готовятся международные поручения странам, граждане которых приняли участие в «форуме» и нарушили законодательство Украины.

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Также прокуратурой будет дана оценка финансированию указанного «форума», а именно причастности отдельных предприятий, которые выступили партнерами его проведения.

Ранее сообщалось, что для участия в так называемом форуме на территорию оккупированного Россией Крыма прибыли, в частности, бизнесмены и политики из Италии, Великобритании, Франции, Германии, Греции, Турции, Кипра, Австрии и Румынии (депутат Европейского парламента). В этой связи Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, в Европейском Союзе указали, что незаконное проведение в оккупированном Крыму так называемого международного экономического форума, который прошел в Ялте 20-22 апреля, не приведет к привлечению иностранных инвестиций, потому что к Крыму и Севастополю применены санкции.

"Ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя действуют, в том числе запрет на инвестиции и запрет на поставки туристических услуг. Экспорт новых ключевых товаров в Крым и Севастополь для определенных секторов также запрещен. Такие поездки в Крым и Севастополь являются незаконными в соответствии с законодательством Украины, и ЕС неоднократно выражал свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал представитель Европейской комиссии.