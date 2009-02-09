Ющенко становится жутко: мы живем в фантазии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что за большой размер дефицита государственного бюджета на 2009 год должны нести политическую ответственность правительство и парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Ивано-Франковске на совещании по вопросам энергосбережения.

«Правительство заложило в бюджете-2009 3,1% публичного дефицита и 7% непубличного дефицита, – сказал В.ЮЩЕНКО. - В какие двери стучать за финансами, чтобы покрыть этот дефицит? Нужно позаимствовать свыше 70 млрд. грн. На такое никто не пойдет. Это разбойная политика для экономики Украины».

По его мнению, Кабинет Министров разработал такой бюджет, который тяжело будет выполнить.

«Если правительство заявило дефицит бюджета больше 7%, а экономику спрогнозировало с приростом, то мы - уникальная страна. Становится жутко, мы живем в фантазии. Но есть правительство и есть парламент, которые будут нести за это политическую ответственность», - сказал Президент.

Он назвал странным то, что большинство стран Европы и США планирует рецессию, а Украина - прирост ВВП. «Прирост задекларировали Украина, Китай и Индия», - добавил В.ЮЩЕНКО.

Справка УНИАН. На 2009 год доходы государственного бюджета Украины установлены на уровне 238,931 млрд. грн. (в частности общего фонда – 183,698 млрд. грн.), расходы – 267,32 млрд. грн. (в частности общего фонда – 193,285 млрд. грн.).

Предельный размер дефицита госбюджета установлен на уровне 31,105 млрд. грн., в частности дефицит общего фонда – 9,170 млрд. грн. Предельный размер государственного долга Украины на 31 декабря 2009 года установлен на уровне 192,924 млрд. грн. (на 31 декабря 2008 года этот показатель запланирован на уровне 89,138 млрд. грн.).

Бюджет рассчитан, исходя из следующих прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.