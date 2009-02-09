Литвин категорически против отставки Лавриновича

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не считает целесообразной отставку своего первого заместителя Александра ЛАВРИНОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя внесенные на рассмотрение парламента проекты постановлений относительно освобождения А.ЛАВРИНОВИЧА от должности.

В.ЛИТВИН отметил: «Я против дополнительных импульсов для возмущения и противостояния в Верховной Раде». «Я категорически против», - подчеркнул он.

Комментируя проект постановления, касающегося процедуры решения данного вопроса (в проекте постановления речь идет об отходе от процедуры – УНИАН), В.ЛИТВИН сказал, что, учитывая вступление в действие закона о регламенте, не целесообразно к рассмотрению каждого вопроса изменять процедуру.

«Зачем тогда мы трижды преодолевали вето Президента на данный закон», - заметил В.ЛИТВИН.

По его словам, нецелесообразно «каждый день вносить изменения в регламент». «Это обстоятельство нужно учитывать», - сказал В.ЛИТВИН.