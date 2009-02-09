Литвин категорически против отставки Лавриновича
Спикер объяснил, почему
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не считает целесообразной отставку своего первого заместителя Александра ЛАВРИНОВИЧА.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя внесенные на рассмотрение парламента проекты постановлений относительно освобождения А.ЛАВРИНОВИЧА от должности.
В.ЛИТВИН отметил: «Я против дополнительных импульсов для возмущения и противостояния в Верховной Раде». «Я категорически против», - подчеркнул он.
Комментируя проект постановления, касающегося процедуры решения данного вопроса (в проекте постановления речь идет об отходе от процедуры – УНИАН), В.ЛИТВИН сказал, что, учитывая вступление в действие закона о регламенте, не целесообразно к рассмотрению каждого вопроса изменять процедуру.
«Зачем тогда мы трижды преодолевали вето Президента на данный закон», - заметил В.ЛИТВИН.
По его словам, нецелесообразно «каждый день вносить изменения в регламент». «Это обстоятельство нужно учитывать», - сказал В.ЛИТВИН.