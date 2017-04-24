Госдеп США прокомментировал подрыв автомобиля миссии ОБСЕ на Донбассе

Госдеп США в связи с гибелью наблюдателя ОБСЕ и ранения еще двух членов миссии во время подрыва на мине автомобиля в Луганской обл. призвал Россию использовать влияние на терористов для того, чтобы миссия могла провести полное, прозрачное и своевременное расследование трагического инцидента.

Об этом говорится в заявлении Госдепа США, передает 112 Украина.

Читайте такжеВ МИД РФ в связи с подрывом автомобиля ОБСЕ призвали Украину к "прямому диалогу" с боевиками

"США вновь призывают Россию использовать влияние на боевиков для того, чтобы они предприняли первые шаги в направлении установления мира на востоке Украины, а также для установления видимой, ощутимой и долговременной обстановки безопасности", - говорится в сообщении.

Соединенные штаты в шоке и глубоко огорчены смертью на подконтрольной боевикам территории на востоке Украине гражданина США, исполнявшего обязанности парамедика в составе миссии ОБСЕ. "Мы выражаем наши глубокие и сердечные соболезнования его семье, друзьям и близким. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в результате взрыва", - сказано в сообщении.

Сообщается, что смерть наблюдателя продемонстрировала растущую опасность обстоятельств, в которых приходится работать наблюдателям. В качестве обстоятельств в Госдепе отметили создание препятствий в работе наблюдателей, угрозы и оскорбления.

"Это инцидент показал насколько необходимо для всех сторон, особенно для пророссийских боевиков, имплементировать их обязательства согласно Минским соглашениям. Это подразумевает полное и стойкое прекращение огня и отвод тяжелого вооружения от линии разграничения", - заявили в Госдепе США.

Также, в заявлении говорится о том, что миссия ОБСЕ имеет полную поддержку со стороны США и штаты самым решительным образом осуждают проявление враждебности и запугивание сотрудников миссии.

"Они должны быть в безопасности и иметь доступ в зоне конфликта повсюду", - подчеркнули в Госдепе США.