Антикоррупционная прокуратура обжалует отказ суда арестовать фигуранта в деле Мартыненко Перелому

Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена обжаловать отказ суда арестовать первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Перелому, который вместе в экс-депутатом Николаем Мартыненко проходит в деле о причинении ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" миллионных убытков.

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Об этом в комментарии журналистам заявил прокурор Роман Симкив, передает телеканал «112 Украина».

"Будем отстаивать свою позицию, подадим апелляцию и изложим свои доводы", - сказал он.

Сегодня Соломенский районный суд Киева отпустил Перелому на поруки народных депутатов. Чиновник не может покидать пределы Киева без разрешения НАБУ.

Как сообщалось, 20 апреля детективы НАБУ задержали Перелому по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В НАБУ заявили, что Перелома обеспечивал координацию между компанией-посредником и ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат". По этому же делу был задержан Мартыненко, суд также отпустил его на поруки.

В НАБУ добавили, что Перелома является фигурантом еще одного уголовного производства относительно нанесения убытков ПАО "Одесский припортовый завод" в размере 205 млн грн.

Как сообщал УНИАН, по версии следствия, ГП «ВостГОК» заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной экс-депутату Мартыненко, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего госпредприятию в 2014-2016 годах был причинен ущерб в размере 17,28 млн долл.

Мартыненко заявил, что считает открытое против него уголовное дело политически мотивированным.