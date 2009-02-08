Киевляне ощутят противостояние правительства и Черновецкого на себе

Стремление правительства отправить в отставку мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО не будет иметь успеха, однако от противостояния Кабмина и киевской мэрии могут пострадать простые киевляне. Об этом заявил в переданном УНИАН комментарии депутат Верховной Рады от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО.

По его словам, “киевская власть стала заложницей решений Кабмина”. “К сожалению, Киеву все труднее проводить собственную социальную политику, – сказал он. – Городская власть связана, как крепким канатом, решениями центральных органов власти. И бюджет, к сожалению, формируется не в Киеве и не в интересах местных органов власти”. Чтобы местные власти могли реализовать свои полномочия, ради которых они избираются, и отвечать за свои действия, “нужно кардинально и срочно децентрализовать и регионализировать власть в государстве”, полагает депутат.

“Противостояние правительства и города, – отметил В.КОЛЕСНИЧЕНКО, – не приведет к отставке мэра столицы, но может привести к ухудшению жизни киевлян”. По его мнению, к этому могут привести “отдельные решения, различные запреты, ограничения, несвоевременный перевод денег на казначейские счета”. “Все это киевляне ощутят на себе”, – полагает депутат.