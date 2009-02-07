Тимошенко раскритиковала мировую дипломатию

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что мировая дипломатия должна давать более четкую оценку проблемным ситуациям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, выступая в Мюнхене на Международной конференции по вопросам безопасности.

«Безусловно, хотелось бы сказать об открытости, четкости и ясности дипломатии, потому что от того, как дипломатия говорит свое слово, зависит разрешение или усугубление конфликтов», – отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

В этой связи она напомнила о «жестких конфликтах вокруг Грузии» и «не менее неприятном» газовом конфликте в начале 2009 года.

«Да, это неприятные кризисные явления. Но в то же время, если мы будем иметь мужество на дипломатическом уровне называть вещи своими именами, четко определять причины и следствия, давать адекватные, а не дипломатически упакованные оценки, мне кажется, намного легче будет выходить из любого кризиса и из любых сложных ситуаций, с которыми так или иначе будет сталкиваться мир... Безусловно, надо говорить об открытой, четкой и понятной дипломатии», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.