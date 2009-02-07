Ющенко вернул Раде еще один закон

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернул в парламент на повторное рассмотрение Закон «О системе сбора и учета единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

По информации пресс-службы, будет представлять предложения Президента Украины во время рассмотрения закона на пленарном заседании Верховной Рады Украины первый заместитель главы Секретариата Президента Украины - Представитель Президента Украины в Кабинете министров Украины Александр ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, 15 января 2009 года парламент принял Закон Украины «О системе сбора и учета единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», которым предлагается определить основные принципы функционирования системы сбора и учета единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, условия и порядок начисления и уплаты единого социального взноса и полномочий органов, которые осуществляют администрирование его сбора и учета.