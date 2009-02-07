Тимошенко предложила Европе свою систему цен на газ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предложила Европе унифицировать систему определения цен на газ и его транзит.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила сегодня, выступая в Мюнхене на Международной конференции по вопросам безопасности.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что последний газовый кризис показал фактическое отсутствие в Евросоюзе единой энергетической политики.

«Это значит, что не формируется цена транзита унифицированно для всех, не формируется цена на газ унифицированно для всех. Вопрос, почему. И, я думаю, что если мы найдем такие унифицированные подходы – мы сможем устранить политическую компоненту из системы формирования цен и поставки природного газа во все страны Европы. Очень важно, чтобы мы после таких стрессов сели за один стол и посмотрели, как правильно подходить к формированию единой энергетической европейской политики. И это не только для стран Европейского Союза, пожалуйста, расширьте свои границы в этом вопросе и учтите интересы тех стран, которые являются безусловными участниками этих процессов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, премьер высказала надежду, что после последнего газового конфликта вопрос диверсификации системы поставок газа в Европу будет решаться более активно. Однако при этом подчеркнула, что Украина была и остается надежной страной-транзитером. В этом контексте Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что строительство новых газопроводов нужно вести не по принципу обхождения какой-либо страны, а исключительно для увеличения объемов транзита газа.

«Сегодня ставить вопрос об обхождении Украины какими-то альтернативными газопроводами – это безумная идея, потому что дополнительные газопроводы должны строиться не в обход, а для дополнительных объемов газа. Вот что важно, а не для того, чтобы досадить партнеру и обойти его новым трубопроводом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Причем она напомнила, что Россия планирует увеличение объемов добычи природного газа. Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в вопросе диверсификации газопоставок и увеличении объемов добычи газа необходимо учитывать и возможности Ирана. Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что Украина в дальнейшем будет надежным транзитером как газа, так и нефти.