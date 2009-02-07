Литвин будет за досрочные выборы в ВР при одном условии...

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН готов поддержать проведение досрочных выборов в парламент при условии отказа от участия в них политических сил, которые есть сегодня в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал вчера в эфире канала “Интер”, комментируя инициативу лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА о проведении досрочных выборов, в частности в парламент.

По словам В.ЛИТВИНА, такие выборы можно провести, если “все, кто есть в Верховной Раде Украины, не будут принимать участие в повторных выборах”. По его мнению, иначе “изменятся только оттенки, а все остальное останется так, как оно есть”.