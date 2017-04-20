В Кремле открестились от плана по интеграции оккупированного Донбасса

В Кремле заявляют, что не пытаются интегрировать в Россию оккупированный Донбасс. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий песков сказал журналистам, комментируя соответствующую публикацию Bloomberg.

"Сам вопрос (о планах Кремля) немножко абсурдный в том плане, что уже на протяжении многих лет и президент Путин, и российские представители на самых различных уровнях говорят об этом – что Москва не пытается интегрировать в РФ непризнанные республики Донбасса – "ДНР" и "ЛНР", - сказал Песков.

Он назвал подобные публикации "наивными" и "достаточно примитивными".

"Здесь план один – добиться выполнения Минских договоренностей, оказать всевозможное влияние вместе с нашими партнерами по "нормандской четверке" с тем, чтобы способствовать тому, чтобы Киев сам мог найти выход из тех последствий, которые возникли после "гражданской войны" и "силового переворота" в Киеве три года назад", - сказал Песков и подчеркнул, что это "внутриукраинская проблема".

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Как известно, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам "ЛДНР" вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в ряде районов Луганской и Донецкой областей идут боевые действия.

12 октября 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в 2014 году была вынуждена "защищать русскоязычное население" на Донбассе и в Крыму.