Bloomberg узнал о плане Путина полностью отделить Донбасс от Украины

Несмотря на то, что Кремль продолжает публично поддерживать соглашение, подписанное в 2015 году при участи Франции и Германии, реальная стратегия Путина направлена на то, чтобы полностью отделить Донбасс от Украины через поэтапную интеграцию с Россией. Об этом Bloomberg сообщили три близких к Кремлю источника. При этом Путин не собирается признавать эти территории или аннексировать их.

Читайте такжеУкраина против России в Гааге: важность превентивных решений

Стратегия Путина заключается в укреплении рычагов, которые можно использовать, чтобы укрепить контроль Кремля над Донбассом в короткие сроки, рассказали изданию двое западных дипломатов в Москве. Это мнение поддержали и бывшие российские чиновники.

Москва будет действовать постепенно, используя как политическое прикрытие экономическую блокаду, введенную украинской властью. Экономические связи с "Л/ДНР" будут расширяться.

Издание отмечает, что на прошлой неделе российские железные дороги сократили ставки на перевозку угля и железной руды к пунктам вблизи Донбасса. Это позволит России заместить приостановленные поставки в/из Украины.

Bloomberg приводит основные аспекты донбасской стратегии Путина.

Российское гражданство

Ранее в этом году Владимир Путин уже подписал указ о признании "паспортов Л/ДНР", а "власти" оккупированных территорий ввели российский рубль как официальную валюту.

Кремль также намерен облегчить получение гражданства РФ для двух миллионов жителей этих территорий, что также сильно усложнит их возвращение под контроль Киева.

По словам замглавы АП Константина Елисеева, на Донбассе Москва реализует "Приднестровский сценарий".

Россия поддерживает ряд сепаратистских регионов в бывших советских республиках, используя их в качестве рычагов давления на прозападные правительства в странах, которые она считает своей сферой влияния. В 2008 году это уже произошло в Грузии.

Действия Путина в Украине представляют угрозу для США и Европейского Союза, который публично поддерживает Минские соглашения, предполагающие возвращение Донбасса под контроль Киева.

Их крах станет серьезным ударом для канцлера Германии Ангелы Меркель, которая приложила массу усилий, чтобы прекратить агрессию на Донбассе.

В свою очередь администрация президента Дональда Трампа посылает в отношении Донбасса довольно смешанные сигналы. Как сказал изданию высокопоставленный российский дипломат, кажется, что США "абсолютно не интересуются" этим конфликтом. Трамп использует жесткую риторику, но похоже, что сейчас он более сосредоточен на ситуации в Сирии и вокруг Северной Кореи.

"Всегда готовы"

Стратегия Путина заключается в укреплении рычагов, которые можно использовать, чтобы укрепить контроль Кремля над Донбассом в короткие сроки, заявили Bloomberg двое западных дипломатов в Москве. Это мнение поддержали и бывшие российские чиновники.

Издание приводит слова "советника Кремля по Украине" Чеснакова (скорее всего, речь идет о директоре Центра политической конъюнктуры Алексее Чеснакове – УНИАН), который заявил, что ответные меры "всегда наготове", и "как только Украина дает нам возможность, они применяются".

Кремль использует блокаду оккупированных районов, чтобы укрепить их экономические связи с Россией.

Экономист Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Андрей Марголин отметил, что после двух лет экономического спада Россия вряд ли может позволить себе продолжать субсидирование Донбасса, поэтому "Л/ДНР" должны коммерчески "вовлекаться" и помогать покрывать расходы.

"Чем меньше их экономика интегрирована с Россией, тем больше затрат", - сказал Марголин.

Как сообщал УНИАН ранее, учитывая захват украинских предприятий и обострение ситуации безопасности в зоне АТО, СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию столкновения.

Позже президент Петр Порошенко заявил, что временный запрет на перемещение товаров через линию разграничения в зоне АТО будет действовать до возвращения боевиками под юрисдикцию Украины захваченных предприятий, стоимость которых оценивается в 2 млрд долл.