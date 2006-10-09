Ющенко назначил Александра Зинченко советником

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ, которым назначил Александра ЗИНЧЕНКО своим советником.

Текст Указа содержится на официальном сайте Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября 2005 года А.ЗИНЧЕНКО подал в отставку с должности государственного секретаря Украины. В тот же день его отставка была принята Президентом.

Перед своей отставкой А.ЗИНЧЕНКО обвинил окружение Президента, в частности тогдашних секретаря СНБОУ Петра ПОРОШЕНКО, первого помощника Президента Украины Александра ТРЕТЬЯКОВА и лидера фракции “Наша Украина” Николая МАРТЫНЕНКО, в коррупционных деяниях.

Именно по этим причинам А.ЗИНЧЕНКО, по его словам, подал в отставку. Он отмечал, что своим шагом решил привлечь внимание Виктора ЮЩЕНКО к угрожающей ситуации в государстве.