Ющенко назначил Александра Зинченко советником
Место госсекретаря пока занято
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ, которым назначил Александра ЗИНЧЕНКО своим советником.
Текст Указа содержится на официальном сайте Президента Украины.
Как сообщал УНИАН, 3 сентября 2005 года А.ЗИНЧЕНКО подал в отставку с должности государственного секретаря Украины. В тот же день его отставка была принята Президентом.
Перед своей отставкой А.ЗИНЧЕНКО обвинил окружение Президента, в частности тогдашних секретаря СНБОУ Петра ПОРОШЕНКО, первого помощника Президента Украины Александра ТРЕТЬЯКОВА и лидера фракции “Наша Украина” Николая МАРТЫНЕНКО, в коррупционных деяниях.
Именно по этим причинам А.ЗИНЧЕНКО, по его словам, подал в отставку. Он отмечал, что своим шагом решил привлечь внимание Виктора ЮЩЕНКО к угрожающей ситуации в государстве.