Суд в Гааге признал Россию стороной минского процесса - МИД Украины

Международный суд ООН в Гааге признал, среди прочего, Россию стороной минского процесса. Об этом на своей странице в Twitter сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"К комментариям относительно решения МС ООН - суд, среди прочего, также признал РФ стороной минского процесса. И это сверхважно! Решение является обязательным", - говорится в ее сообщении.

До коментарів щодо рішення МС ООН -Суд, серед іншого, також визнав РФ стороною мінського процесу. І це надважливо! Рішення є обов'язковим. — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) April 19, 2017

Как сообщал УНИАН, Международный суд ООН сегодня огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных предупредительных мер в отношении России. Временные предупредительные меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

Читайте такжеИск Украины против России: опубликован полный текст решения суда ООН

Суд ООН указал, что Россия должна воздержаться от того, чтобы продолжать применять ограничения на возможность крымским татарам сохранить свои институты, включая Меджлис. За это решение проголосовали 13 судей, против - трое. Единогласно было принято решение, согласно которому Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.

По обвинениям РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма Суд ООН решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения временных предупредительных мер.