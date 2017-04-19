Суд ООН отказал во временных мерах против России за финансирование терроризма

Суд ООН отказал во временных мерах против РФ по конвенции о запрете финансирования терроризма. Об этом сообщил на открытых слушаниях в Гааге председатель суда Ронни Абрахам, передает ЕвроПравда.

Он подчеркнул, что суд принимает это решение несмотря на то, что признал свою юрисдикцию в этом деле.

Также он отметил, что Украина должна доказать, что запрошенные временные меры должны остановить причинение непоправимого ущерба, а также умышленность действий государства-стороны конвенции.

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По мнению суда, это требование не было выполнено.

"Украина не выполнила тех стандартов доказательной базы, чтобы доказать умышленность перечисления средств (для субъектов "ЛДНР")", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Украина в рамках иска к России просила Международный суд ООН ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжения нарушений прав человека со стороны РФ в период рассмотрения судом дела по существу с целью защиты гражданского населения во временно оккупированном Крыму и на Донбассе.

6-9 марта в Гааге состоялись слушания по делу Украины против России. В ходе слушаний представители РФ полностью отвергли предъявленные обвинения, заявив, что никаких законодательных или фактических оснований для введения мер нет.

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Иск в Международный суд ООН Украина подала 16 января 2017 года с целью привлечения России к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.

Украина подала иск на основании нарушения Россией двух конвенций – Конвенции о предотвращении финансирования терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, и требует от РФ прекратить финансирование незаконных вооруженных формирований на Донбассе и возобновить деятельность Меджлиса в оккупированном Крыму.

Пока не известно, когда именно Международный суд ООН сможет начать рассмотрение дела «Украина против России» по существу. Об этом уведомят за 6-8 месяцев до соответствующего заседания.