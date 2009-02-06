Богатырева считает, что Украина не может отвечать за действия Газпрома

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА считает, что Украина не может нести никакой ответственности за действия ОАО «Газпром».

Об этом говорится в заявлении Р.БОГАТЫРЕВОЙ, переданном агентству УНИАН.

“Президент Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украина не может нести ответственность за действия ОАО „Газпром” относительно принятия в одностороннем порядке решения по приостановке поставок природного газа в ЕС, поскольку именно российская сторона подписывала соответствующие контракты и принимала на себя юридические обязательства со странами ЕС о выполнении соглашений по обеспечению их голубым топливом”, - сказано в заявлении.

Р.БОГАТЫРЕВА отметила, что Украина добросовестно выполняла все свои обязательства и сама понесла серьезные финансово-экономические убытки от действий ОАО „Газпром”.

”Мы исходим из срочной необходимости усовершенствования форм сотрудничества в этой сфере на принципах взаимной выгоды, доверия, равноправия и уважения между сторонами”, - отметила секретарь СНБО.

По ее словам, В.ЮЩЕНКО инициировал и системно работает над реализацией международных проектов по созданию гарантий национальной и европейской энергетической безопасности с использованием уникальных энергетических транспортных возможностей Украины и ее мощных газохранилищ.

В заявлении подчеркивается, что Президент Украины считает несоответствующим прозрачной и честной политике, позиции украинской стороны, недружелюбное заявление Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА о том, что Украина несет „финальную юридическую ответственность за проблему” убытков Евросоюза в результате действий ОАО „Газпром”.

Президент Украины считает важным ввести жесткий мораторий на политическое управление процессом переговоров по этой проблеме, которые будут активно продолжаться в Москве, Киеве и Брюсселе. “Нужно создать совместными усилиями прозрачный и справедливый газовый рынок на базе именно экономической, а не политической, конъюнктуры. Украина уже предоставила гарантии и России и Европейскому Союзу относительно выполнения своих обязательств по транзиту российского природного газа на основе не политических решений, а действующих договоров и контрактов”, - отмечается в заявлении.

По убеждению Р.БОГАТЫРЕВОЙ, Россия также должна предоставить такие гарантии. “Это и является залогом создания системы не только общего пространства безопасности, но и единственным способом общей ответственности за его стабильность, что дает шанс не использовать силу в международной политике”, - заявила она.

Секретарь СНБО также считает чрезвычайно важным ведение диалога на базе международного права как единственного легитимного способа принятия решений и ответственности сторон.