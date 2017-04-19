Иск Украины против России: суд в Гааге сегодня огласит решение о предупредительных мерах к РФ (видео)

Сегодня Международный суд ООН огласит решение о введении временных предупредительных мер в отношении РФ в рамках дела «Украина против России».

Решение во Дворце мира, где находится суд, зачитает президент Международного суда, судья Ронни Абрахам (Ronny Abraham).

Трансляция слушаний будет проходить на сайте ООН, начало - в 16.00 по Киеву.

Как сообщал УНИАН, Украина в рамках иска в отношении России просила Международный суд ООН ввести временные предупредительные меры, направленные на предотвращение продолжения нарушений прав человека со стороны РФ в период рассмотрения судом дела по существу с целью защиты гражданского населения во временно оккупированном Крыму и на Донбассе.

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6-9 марта в Гааге состоялись слушания по делу "Украина против России". В ходе слушаний представители РФ полностью отвергли предъявленные обвинения, заявив, что никаких законодательных или фактических оснований для введения предупредительных мер нет.

Иск в Международный суд ООН Украина подала 16 января 2017 года с целью привлечения России к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.

Украина подала иск на основании нарушения Россией двух конвенций - Конвенции о предотвращении финансирования терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, и требует от РФ прекратить финансирование незаконных вооруженных формирований на Донбассе и восстановить деятельность Меджлиса в оккупированном Крыму.

Пока не известно, когда именно Международный суд ООН сможет начать рассмотрение дела «Украина против России» по существу. Об этом будет сообщено за 6-8 месяцев до соответствующего заседания.