Иск Украины против РФ: завтра суд в Гааге объявит решение по предупредительным мерам к России

Международный суд Организации Объединенных Наций 19 апреля огласит решение относительно предупредительных мер к Российской Федерации.

Об этом говорится в сообщении суда в Twitter.

«Напоминание: завтра в 15:00 (Гаага) Международный суд справедливости вынесет решение по делу «Украина против России» (предупредительные меры)», - говорится в сообщении.

Трансляция слушаний будет проходить на сайте ООН, начало – в 16:00 по Киеву.

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Напомним, в настоящее время требование Украины в Международном суде ООН состоит в том, чтобы к РФ были применены предупредительные меры для предотвращения ухудшения ситуации в период рассмотрения дела с целью защиты гражданского населения во временно оккупированном Крыму и на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, 6-9 марта в Международном суде ООН в Гааге состоялись слушания по делу Украины против России.

Иск Украины был подан 16 января 2017 года в Международный суд ООН с целью привлечения России к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.

Украина подала иск на основании нарушения Россией двух конвенций – Конвенции о предотвращении финансирования терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, – и требует от РФ прекратить финансирование незаконных вооруженных формирований на Донбассе и восстановить деятельность Меджлиса в оккупированном Крыму.