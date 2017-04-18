"Вам показалось": СМИ узнали о бесплатной госохране для нардепов-миллионеров Котвицкого и Грановского (видео)

Некоторые из "серых кардиналов" Верховной Рады пользуются бесплатной личной охраной правоохранителей.

Такой вывод сделали авторы программы "Наші гроші", проведя расследование "Спецназовцы для миллионеров".

По данным журналиста Алисы Юрченко, депутата от Народного фронта Игоря Котвицкого, который до парламента якобы работал в бизнесе нынешнего министра МВД Арсена Авакова, охраняет Национальная полиция, а народного депутата от БПП Александра Грановского с июля 2015-го - СБУ.

"По итогам 2016-го Котвицкий задекларировал более 470 млн грн сбережений, однако не пользуется платными услугами полиции охраны (бывшая ГСО), а находится под бесплатной защитой Нацполиции. Нардепа сопровождают два представителя полиции. Еще по меньшей мере двое полицейских охраняют резиденцию под Харьковом, которой пользуется народный депутат. Один из охранников резиденции сообщил журналистам, что он является сотрудником полиции особого назначения", - утверждает журналист.

На вопрос о том, сколько сотрудников полиции задействовано в его охране, Котвицкий ответил: "Один".

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"Когда же на следующий день журналисты зафиксировали его в сопровождении двух охранников, Котвицкий утверждал, что журналистам кажется, что охранников двое", - отметили в программе, добавив, что единственным основанием для предоставления нардепам бесплатной охраны правоохранителями может быть факт угрозы их жизни.

По словам расследователей, Котвицкий объясняет предоставление ему бесплатной охраны полицией покушением на него.

Что касается Грановского, то по итогам 2016 года он задекларировал почти миллион долларов сбережений. В комментарии программе нардеп пояснил, что пользуется охраной как свидетель в уголовном производстве, отказавшись уточнять детали и заявив, что не влиял на решение СБУ о предоставлении ему охраны.

"Решение об осуществлении мер безопасности в отношении участников уголовного судопроизводства не принимаются автоматически", - подчеркнули расследователи.