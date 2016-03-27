Фирсов назвал "заказчиков" лишения его депутатского мандата

Так он в эфире Громадського прокомментировал свое голосование за лишение мандата на съезде партии «Блока Петра Порошенко».

«Конституция указывает, что должна определяться процедура (лишение мандата народного депутата — ред.) с принятием соответствующего закона, закона о так называемом императивном мандате. Такого закона нет, который бы определял процедуру лишения мандата и в этом существует некоторая сложность. Второй момент это сам способ: если бы был открыт съезд, куда бы пригласили всех делегатов, пригласили депутатов фракции, открыто под камерами. Если есть проблемы давайте принимать решение на основе закона», — сказал депутат.

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При этом, Фирсов заявил, что способ, которым его лишили мандата на съезде вызывает много вопросов. Он добавил, что «заказчиками» лишения мандата депутата были Березенко, Кононенко и Грановский.

«Сам этот формат — закрыться быстро на съезде и принять какое-то решение абсурдное — это неправильно. Более того, на фракции не было дискуссии, надо принимать это решение или нет, у фракции вообще не спрашивали, во фракции есть трезво мыслящие люди, а заказчиками именно этой истории, по моему убеждению, были Березенко, Кононенко и Грановский, которые контролировали партию, у которых есть инструменты, которые и приняли такое абсурдное решение», — сказал Фирсов.

«Если говорить о юридических моментах, то мне хотелось бы, чтобы об этом говорили явные специалисты, которые возможно даже были авторами этой Конституции, чтобы не получилось так, что я защищаю в этом плане сам себя», — добавил депутат.

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Он отметил, что начал открыто выражать несогласие с политикой Администрации президента и позицией фракции БПП еще год назад.

Депутат также пояснил, почему месяц назад вышел из фракции БПП.

«Если ты в течение года поднимаешь эти вопросы и ни один вопрос не сдвинулся с места, то нет смысла находиться в этой фракции и мой выход тогда был своего рода протестом: позиция фракции неправильная и я ухожу. Я понимал, что будут лишать мандата, понимал, что против меня будет работать жесткая, юридическая», — сказал Фирсов.

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Как сообщал УНИАН, съезд "Блока Петра Порошенко «Солидарность»" (БПП) принял решение о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Николая Томенко и Егора Фирсова за их выход из состава фракции БПП.

Напомним, Фирсов вышел из фракции БПП 8 февраля, заявив, что "оставаться во фракции вместе с Игорем Кононенко я больше не могу, поскольку не согласен покрывать его коррупционную деятельность, и не хочу, чтобы меня ассоциировали с ней".