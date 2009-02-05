Яценюк намекает, что Тимошенко рано расслабилась

Если на протяжении месяца правительство не внесет в ВР «четкую программу» выхода из кризиса, то опять будет инициирован вопрос об отставке правительства.

Об этом сказал в интервью УНИАН народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что не голосовал за отставку правительства сегодня, поскольку это бы означало «отсутствие правительства как такового, потому что нет новой коалиции, нет нового состава правительства».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что «правительство должно осознать одну простую вещь, что этот вопрос (речь идет об отставке – УНИАН) опять будет подниматься в парламентских стенах, если на протяжении месяца не будет предложена четкая программа, которая будет результативной».

Он подчеркнул, что в том случае, если не будет предложена программа выхода из кризиса, вопрос недоверия правительству «будет вопрос не парламентского зала, а это уже будет вопрос, скорее всего, граждан Украины».

Он отметил, что в таком случае «протестные акции, которые проходят по всей Украине, опять вынудят парламент работать над тем, чтобы рассматривать во второй раз вопрос об ответственности правительства».

По словам А.ЯЦЕНЮКА, сегодня речь идет не столько о программе «выхода из кризиса, сколько о программе, как выжить».

Вместе с тем он выразил сомнение, что между Президентом Украины, правительством и парламентом будут договоренности о совместных мерах, которые должны быть предусмотрены в программе. «Президентская гонка началась, поэтому едва ли будет какой-то общий предмет договоренностей», - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что Партия регионов заявляет о начале протестных акций с 24 марта.

По его словам, в такой ситуации правительство «имеет фактически возможность до 24 марта предложить конкретные меры и их реализовать».

Как сказал А.ЯЦЕНЮК, если этого не произойдет, то продолжится протест политического противостояния, который опять выльется в рассмотрение вопроса о недоверии правительству в парламенте.

На вопрос: «Сегодняшний отказ выражать недоверие правительству - это победа Юлии ТИМОШЕНКО?», А.ЯЦЕНЮК ответил: «Это просто событие, которого не было».