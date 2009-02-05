Ющенко признал назначенного Тимошенко руководителя ФГИУ
Президент отменил два своих указа
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отменил свой Указ о приостановке действия распоряжения Кабинета министров о назначении Дмитрия ПАРФЕНЕНКО исполняющим обязанности председателя Фонда государственного имущества.
Об этом говорится в Указе Президента, размещенном на его официальном сайте.
Также Президент отменил свой указ, которым приостанавливал действие распоряжений Кабмина об освобождении и назначении на должности заместителей председателя ФГИУ.
Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2008 года Кабмин назначил Д.ПАРФЕНЕНКО временно исполняющим обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины.
2 января в 2009 г. Президент Украины своим указом остановил действие распоряжения Кабмина о назначении Д.ПАРФЕНЕНКО временно исполняющим обязанности председателя ФГИУ.
28 января Кабмин повторно назначил Д.ПАРФЕНЕНКО и.о. председателя ФГИУ.