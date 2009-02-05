Лидер фракции НУ-НС понял, что началась президентская кампания

Лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Николай МАРТЫНЕНКО убежден, что в парламенте не будет необходимого количества голосов для отставки правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пленарного заседания Верховной Рады.

По его словам, фракция Партии регионов и Секретариат Президента вместо того, чтобы призывать к объединению все ветви власти, говорят лишь об отставке правительства. «Мы все понимаем, что началась президентская кампания, и в ход идут все средства», - сказал он.

«Я убежден, голосов для недоверия действующему Кабинету министров не хватит», - сказал М.МАРТЫНЕНКО.

В то же время, по его словам, вопрос заключается в том, какими будут следующие действия Партии регионов.

Лидер фракции НУ-НС отметил, что рассмотрение вопроса об отставке правительства станет тестом не столько для коалиции, сколько для оппозиции, и способна ли она будет прекратить расшатывать ситуацию.

«К сожалению, пока мы видим у оппозиции только желание вернуться к власти любой ценой. Но эта цена является слишком высокой для страны», - сказал он.

По убеждению М.МАРТЫНЕНКО, если работу парламента в условиях кризиса и в дальнейшем будут пытаться срывать, то избиратели скоро сами начнут разбираться с саботажниками.