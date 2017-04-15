Порошенко в Великобритании расскажет о "битве за Украину"

Президент Украины Петр Порошенко 19 апреля посетит Великобританию, где примет участие в конференции Королевского института международных отношений Chatham House.

Об этом сообщила пресс-служба института, передает ВВС Украина.

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Порошенко примет участие в конференции "Битва за Украину: лидерство и солидарность".

"Президент Порошенко расскажет о вызовах перед страной и предложит свое видение самого востребованного типа лидерства, укрепления солидарности, восстановления мира, усиления европейской безопасности и поддержки трансформации Украины", - говорится в анонсе события.

Об официальных встречах в рамках визита пока не сообщается. В Администрации президента пообещали сообщить все детали в понедельник.