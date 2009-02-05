Российское правительство идет на секвестр бюджета

В четверг правительство России объявит о том, как будет резать бюджет. Об этом сообщает «Газета.Ru». «Расходы будут по многим статьям либо сокращаться, либо отменяться», – рассказал в среду первый вице-премьер Игорь Шувалов. Таким образом, власть открыто признала, что средств Резервного фонда недостаточно для покрытия дефицита. При этом к секвестру бюджета Россия не прибегала с конца 1990-х годов.

«Мы приняли решение о значительном сокращении госрасходов. В ближайшее время они будут утверждены», – цитирует первого вице-премьера издание.