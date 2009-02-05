Российское правительство идет на секвестр бюджета
11:13, 05 февраля 2009Политика
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Власть признала, что денег не хватает
В четверг правительство России объявит о том, как будет резать бюджет. Об этом сообщает «Газета.Ru».«Расходы будут по многим статьям либо сокращаться, либо отменяться», – рассказал в среду первый вице-премьер Игорь Шувалов. Таким образом, власть открыто признала, что средств Резервного фонда недостаточно для покрытия дефицита. При этом к секвестру бюджета Россия не прибегала с конца 1990-х годов.
«Мы приняли решение о значительном сокращении госрасходов. В ближайшее время они будут утверждены», – цитирует первого вице-премьера издание.
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