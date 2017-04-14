У Путина сожалеют, что организаторы Евровидения не призвали Украину допустить Россию на конкурс

В Кремле сожалеют, что организаторы Евровидения "оказались не способны призвать" Украину допустить на конкурс российскую исполнительницу Юлию Самойлову, которая ранее незаконно въехала в Крым.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы (можем) выразить сожаление (в связи с неучастием РФ), а также выразить сожаление, что организаторы Евровидения оказались неспособны выполнить условия своих же правил и оказались неспособны призвать страну, которая изъявляла готовность провести этот конкурс, соблюсти правила принимающей стороны", - сказал Песков.

По его словам, эти правила прописаны в документах Европейского вещательного союза.

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Как сообщал УНИАН, 22 марта стало известно, что СБУ запретила въезд на территорию Украины Самойловой сроком на три года. По словам руководителя Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елены Гитлянской, "решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины".

Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте "Мир спорта и добра" в оккупированном Россией Крыму.

Генеральный директор Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре угрожала Украине санкциями за запрет Самойловой принимать участие в нынешнем Евровидении в Киеве. 23 февраля 2017 года Делтенре подала в отставку с должности директора Европейского вещательного союза, и фактически ее полномочия прекратятся летом, сразу после Евровидения.

Президент Украины Петр Порошенко, комментируя запрет на въезд Самойловой, заявил, что Россия сознательно шла на провокацию.

"Украина абсолютно четко и последовательно стоит на позициях о непризнании незаконной аннексии Крыма, посещение Крыма Украина допускает лишь через административную границу с Херсонской областью, другой способ является нарушением законодательства Украины, которое влечет за собой санкции. Это совершенно четко известно российской стороне и требования едины для всех. Российская сторона знала об этом, и сознательно приняла решение, рассчитывая на провокацию", - сказал Порошенко.

62-й конкурс Евровидение пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. В нем примут участие исполнители из более чем 40 стран.