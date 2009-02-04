Криль вычислил, что у Тимошенко сегодня праздник

Лидер партии “Единый Центр”, народный депутат Игорь КРИЛЬ критикует Юлию ТИМОШЕНКО за излишний популизм и невыполнение обещаний во время работы в должности премьер-министра.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

"4 февраля 2005 года, ровно четыре года назад, Ю.ТИМОШЕНКО впервые стала премьер-министром Украины. Конечно, хочется поздравить Юлию Владимировну, но есть ли с чем поздравить граждан Украины?", - спросил И.КРИЛЬ.

Он отметил, что "премьер ТИМОШЕНКО образца 2005 года и премьер ТИМОШЕНКО сейчас - это, такое впечатление, не только разные руководители правительств, но и кардинально другие люди. За этих четыре года в речах лидера БЮТ стало как минимум в четыре раза больше популизма, в четыре раза больше невыполненных обещаний, в ее действиях в четыре раза больше авторитаризма".

"Кто в 2005 году мог представить, что Ю.ТИМОШЕНКО одним росчерком пера "отменяет" призыв и "возвращает" все утраченные населением в Сбербанке СССР сбережения. Правда лишь на словах, потому что выдала она только 2% сбережений, - подчеркнул народный депутат. - А армия, не став контрактной, потеряла финансирование почти наполовину. "Украинский прорыв" в исполнении ТИМОШЕНКО 2008 года, по его словам, это тонна обещаний на одном грамме реальных шагов".

Лидер “Единого Центра” отметил, что кардинально изменилось и окружение Ю.ТИМОШЕНКО. "В 2005 году она критиковала Президента за "любих друзів", "кучмистов" и "коррупционеров", а теперь пропихивает "моїх любих" ПОРОШЕНКО, ЖВАНИЮ, МАРТЫНЕНКО и ТРЕТЯКОВА на важные должности. И даже больше - основными своими партнерами в 2009 году Ю.ТИМОШЕНКО сделала МЕДВЕДЧУКА, который пишет под ее прихоти Конституцию, ЯНУКОВИЧА, с которым она продвигает второй государственный язык, и СИМОНЕНКО, с которым возвращает на украинские улицы знаки тоталитарной эпохи", – заявил И.КРИЛЬ.

Он подчеркнул, что "если Ю.ТИМОШЕНКО в 2009 году не остановить, то завтра мы проснемся в стране, где нет судов, а лишь святая инквизиция во главе с ОНОПЕНКО, где частная собственность - привилегия членов БЮТ, где господствует культ личности, как это уже сейчас происходит в партии "Батьківщина". “Надеюсь, что украинский народ раз и навсегда остановит эту эволюцию диктатора, пока она не изменила лицо не только ТИМОШЕНКО, но и целой страны", - добавил И.КРИЛЬ.