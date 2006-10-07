Милиция отрицает избиение во Львове члена Партии регионов, задержанного за нож

Представители правоохранительных органов отрицают информацию об избиении члена Львовской организации Партии регионов Тараса АДАМОВИЧА.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, Т.АДАМОВИЧА задержали 4 октября около полуночи во Львове возле рынка „Привокзальный”. Тогда работники патрульно-постовой службы милиции попросили двоих молодых мужчин предъявить документы, поскольку у одного из них на ремне находился нож.

Одним из задержанных, как объяснили в ДСО, оказался член Львовской организации Партии регионов Т.АДАМОВИЧ, предъявивший партбилет. В то же время на просьбу работников милиции показать разрешение на ношение холодного оружия Т.АДАМОВИЧ начал возмущаться, после чего его доставили во Франковский райотдел г.Львова до выяснения обстоятельств.

Около часа ночи в райотдел милиции родственником Т.АДАМОВИЧА были предоставлены документы о том, что нож не является холодным оружием, и задержанный был отпущен, сообщили в ДСО.

Как утверждают представители милиции, при задержании Т.АДАМОВИЧА и его коллеги стражи порядка действовали согласно ст.263 части 2 Криминального кодекса Украины „Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами”.

Как сообщалось, Львовская областная организация Партии регионов обвиняет милицию в незаконном задержании и избиении члена партии Т.АДАМОВИЧА во Львове.

По данным облорганизации, когда 4 октября около полуночи Т.АДАМОВИЧ возвращался домой, на ул.Городоцкой его остановили сотрудники милиции и попросили предъявить документы. Не имея при себе паспорта, Т.АДАМОВИЧ предъявил партийный билет.

"Моментально в его адрес и по поводу Партии регионов в целом посыпались грязные оскорбления, ругательства и крепкие пинки", - сказано в сообщении.

Также отмечено, что после этого милиционеры бросили партбилет на землю.

Т.АДАМОВИЧА доставили во Франковское районное отделение милиции, откуда он был отпущен утром 5 октября.

Облорганизация просит руководство милиции дать оценку действиям своих сотрудников и при всем народе извиниться перед Т.АДАМОВИЧЕМ и Партией регионов.