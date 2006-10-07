Милиция отрицает избиение во Львове члена Партии регионов, задержанного за нож
Регионал предъявил патрульным партбилет
Представители правоохранительных органов отрицают информацию об избиении члена Львовской организации Партии регионов Тараса АДАМОВИЧА.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, Т.АДАМОВИЧА задержали 4 октября около полуночи во Львове возле рынка „Привокзальный”. Тогда работники патрульно-постовой службы милиции попросили двоих молодых мужчин предъявить документы, поскольку у одного из них на ремне находился нож.
Одним из задержанных, как объяснили в ДСО, оказался член Львовской организации Партии регионов Т.АДАМОВИЧ, предъявивший партбилет. В то же время на просьбу работников милиции показать разрешение на ношение холодного оружия Т.АДАМОВИЧ начал возмущаться, после чего его доставили во Франковский райотдел г.Львова до выяснения обстоятельств.
Около часа ночи в райотдел милиции родственником Т.АДАМОВИЧА были предоставлены документы о том, что нож не является холодным оружием, и задержанный был отпущен, сообщили в ДСО.
Как утверждают представители милиции, при задержании Т.АДАМОВИЧА и его коллеги стражи порядка действовали согласно ст.263 части 2 Криминального кодекса Украины „Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами”.
Как сообщалось, Львовская областная организация Партии регионов обвиняет милицию в незаконном задержании и избиении члена партии Т.АДАМОВИЧА во Львове.
По данным облорганизации, когда 4 октября около полуночи Т.АДАМОВИЧ возвращался домой, на ул.Городоцкой его остановили сотрудники милиции и попросили предъявить документы. Не имея при себе паспорта, Т.АДАМОВИЧ предъявил партийный билет.
"Моментально в его адрес и по поводу Партии регионов в целом посыпались грязные оскорбления, ругательства и крепкие пинки", - сказано в сообщении.
Также отмечено, что после этого милиционеры бросили партбилет на землю.
Т.АДАМОВИЧА доставили во Франковское районное отделение милиции, откуда он был отпущен утром 5 октября.
Облорганизация просит руководство милиции дать оценку действиям своих сотрудников и при всем народе извиниться перед Т.АДАМОВИЧЕМ и Партией регионов.