Вашингтон не допустит пакетных договоренностей по Украине и Сирии - госсекретарь США

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время переговоров с президентом Петром Порошенко заверил, что США поддерживают территориальную целостность Украины и настаивают на выполнении Минских договоренностей, в частности, важности обеспечения прекращения огня. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

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По словам руководителя внешнеполитического ведомства, Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей по разрешению ситуации в Украине и Сирии.

Порошенко поблагодарил США за поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии на Донбассе и непризнание аннексии Крыма. Глава государства при этом подчеркнул, что санкции должны быть сохранены до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Президент Украины и Госсекретарь США договорились продолжить двусторонние консультации после визита Тиллерсона в Москву.