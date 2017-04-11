Чехия выступает за сохранение санкций против России до полного выполнения "Минска"

Министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек выступает за сохранение санкций против Российской Федерации до полного выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с главами внешнеполитических ведомств Украины Павлом Климкиным, Словакии Мирославом Лайчаком и Венгрии Петером Сийярто.

«Вмешательство России в политику Украины не соответствует интересам украинцев и также не соответствует нашему интересу», - заявил Заоралек.

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Говоря о санкциях против РФ, введенных из-за ее агрессии против Украины, он отметил, что "условия санкционного режима связаны с полным выполнением Минских соглашений".

Вместе с тем глава МИД Чехии подчеркнул, что санкции, связанные с аннексией Крыма, должны оставаться в силе и после выполнения Минских соглашений.

Заоралек подчеркнул, что США и ЕС должны сохранять единство в вопросе санкций против России.