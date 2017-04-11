Дорогие гостиницы и украшения: СМИ показали, как живут дети украинских чиновников (видео)

Журналисты исследовали Instagram-страницы детей украинских чиновников и нашли фото с люксового отдыха дочерей экс-начальника Департамента ГАИ МВД Украины и полковника МВД Александра Ершова.

Сестры Дарья и Анастасия Ершовы останавливались в одном из самых дорогих отелей Милана - Excelsior hotel Gallia, говорится в программе "Гроші".

Чтобы снять обычный двухместный номер здесь лишь на сутки, нужно отдать около 20 тысяч гривен. За номер в люксовом отеле Рима J. K Place Roma, где фотографировалась в белье Дарья Ершова, придется выложить около семи сотен евро.

Тем временем ее сестра - Анастасия – "зажигает" на испанской Ибице, а также в Мексике. Один перелет в теплые края стоит от 70 тысяч гривень. Аксессуары у девушек не менее дорогие. Сумка Louis Vuitton стоимостью почти 50 тысяч гривень или Fendi, которая стоит около 115 тысяч гривень.

Повезло дочерям полковника побывать даже на кинофестивале в Каннах.

Наслаждается путешествиями и сын Игоря Насалика, министра энергетики и угольной промышленности Украины. Ездит парень на Toyota Land Cruiser стоимостью около полутора миллиона гривень. Побывал сын министра в Штатах - был в Аризоне и Лос-Анджелесе.

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Много роскошных фото в Instagram дочери председателя Запорожской областной государственной администрации, по совместительству генерал-майора СБУ Константина Брыля.

Младшая дочь Валерия в престижную частную школу на Новопечерских Липках ходит с лакшери портфелем от Fendi. Стоимость такого аксессуара - почти 68 тысяч гривень.

Хвастается девушка и сумкой от Louis Vuitton за 2 тысячи долларов. На ушах школьницы серьги от модного дома Chanel, за такие аксессуары нужно заплатить порядка 8 тысяч гривень.

А вот у старшей дочери главы ОГА - Кристины Брыль - браслет и кольцо от Cartier. Такой набор стоит почти 270 тысяч гривень. Сумочка у девушки от Chanel стоимостью в 100 тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, ранее журналисты показали роскошную жизнь детей украинских чиновников.