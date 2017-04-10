Гонтарева отказалась назвать кандидата на пост главы НБУ, которого предложила президенту

Председатель НБУ Валерия Гонтарева, которая заявила о своей отставке, отказалась назвать, какую кандидатуру она предложила президенту Украины Петру Порошенко.

"Прежде всего, мы с президентом об этом говорили, еще три месяца назад, кого я вижу кандидатом... Я свои рекомендации дала, но давайте избегать спекуляций... Это решение президента, какого кандидата он подаст в Раду... Давайте ожидать его решения", – заявила Гонтарева на просьбу назвать кандидатов, которых она предложила президенту.

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При этом она добавила, что надеется на то, что президент подаст кандидатуру в Раду очень скоро.

"Согласно Конституции Украины, использование принудительного труда запрещено, поэтому я надеюсь, что президент примет мою отставку", - отметила Гонтарева.

Как сообщал УНИАН, сегодня глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева объявила об уходе со своей должности с 10 мая. По ее словам, если Верховная Рада проголосует за ее отставку раньше этого срока, то она готова оставить должность ранее