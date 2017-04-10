"Негатив еще надо пережить": Гонтарева рассказала, чем займется после отставки

Глава НБУ Валерия Гонтарева позже решит, чем будет дальше заниматься. Об этом она заявила во время брифинга.

"Сейчас мне очень трудно даже думать о новой работе. Тот негатив, который был ко мне последние три года, это же надо еще пережить", - заявила глава Нацбанка.

Также Гонтарева рассказала, что хочет несколько месяцев просто провести со своей семьей. "Я очень хочу следующие несколько месяцев провести со своей семьей. А уже потом я решу, что я буду делать дальше. Сейчас даже не хочу об этом думать", - заявила она.

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Как сообщал УНИАН, 10 апреля глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева объявила об уходе со своей должности. "Я сегодня волнуюсь, потому что почти после трехлетнего срока пребывания на должности я приняла решение покинуть этот пост. Я подала президенту прошение об отставке с 10 мая", - сказала она.