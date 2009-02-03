Яценюк о бюджете, Ющенко, Тимошенко и растаможенном газе

Правительство должно прямо заявить, что бюджет на текущий год нереален и необходимо идти на секвестр. Об этом сказал народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК (фракция НУ-НС) в программе “Свобода слова” на канале ICTV.

Он отметил, что было бы хорошо если бы у Президента и премьер-министра “была одна позиция” по выполнению бюджета в январе текущего года. Он отметил, что “два на два всегда четыре и не может быть пять или три”.

А.Яценюк не ответил прямо на вопрос, чья информация соответствовала действительности: В.Ющенко, который заявил, что бюджет не выполнен, или Ю.Тимошенко, которая придерживается противоположной точки зрения. Он лишь отметил, что “часть бюджета была выполнена за счет так называемых клиринговых расчетов”, а также за счет “растамаживания газа”. По его словам, с этим должна “разбираться Генеральная прокуратура”.

А.Яценюк подчеркивает необходимость скорейшего пересмотра государственного бюджета на 2009 год. По его словам, бюджет сформирован “на заведомо надутой доходной базе”. Он отметил, что “правительство должно прямо сказать: коллеги, мы идем на секвестр бюджета, на пересмотр и приведение бюджета к реальным показателям”.

А.Яценюк считает, что в первую очередь средства бюджета должны быть направлены на финансирование агропромышленного комплекса с тем, “чтобы мы отсеялись”. По его словам, также должен быть проведен комплекс мер для стабилизации банковской системы, в частности, должны быть “фактически закрыты границы для незаконной утечки капитала”, “не давать возможность печатать гривню, давящую на валютный рынок”.

Он отметил, что также правительство вместе с НБУ и коммерческими банками должны разработать меры для содействия кредитованию населения, в частности, для приобретения жилья и автомобилей отечественного производства.