Яценюк отказался от приданого

Народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК отказался от двух автомобилей, которые были предоставлены ему в пользование как председателю Верховной Рады Украины VI созыва.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе возглавляемой им общественной организации “Фронт перемен”, А.ЯЦЕНЮК направил руководителю аппарата Верховной Рады Валентину ЗАЙЧУКУ соответствующее обращение.

«В связи с экономическим кризисом, с которым столкнулось наше государство, и с целью уменьшения расходов в период его преодоления, я отказываюсь от двух автомобилей, которые были предоставлены мне в пользование Управлением делами аппарата Верховной Рады Украины как председателю Верховной Рады Украины VI созыва (2007-2008 годы)”, - сказано в обращении.