Президент Европарламента поздравил украинцев с "историческим решением" по безвизу
Президент Украины поблагодарил Европарламент за историческое решение, которое было принято сегодня.
Президент Европейского парламента Антонио Таяни во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко поздравил украинцев с принятым сегодня решением о предоставлении безвизового режима.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.
«Глава государства поблагодарил за историческое решение, которое принял Европарламент сегодня: 521 депутат проголосовал за предоставление безвизового режима для граждан Украины», - говорится в сообщении.
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В свою очередь, отметили в пресс-службе, президент ЕП Таяни «поздравил украинцев с этим событием».
Порошенко также поблагодарил Европарламент за последовательную позицию по поддержке территориальной целостности Украины.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 апреля, Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.