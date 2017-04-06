Президент Европарламента поздравил украинцев с "историческим решением" по безвизу

Президент Европейского парламента Антонио Таяни во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко поздравил украинцев с принятым сегодня решением о предоставлении безвизового режима.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

«Глава государства поблагодарил за историческое решение, которое принял Европарламент сегодня: 521 депутат проголосовал за предоставление безвизового режима для граждан Украины», - говорится в сообщении.

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В свою очередь, отметили в пресс-службе, президент ЕП Таяни «поздравил украинцев с этим событием».

Порошенко также поблагодарил Европарламент за последовательную позицию по поддержке территориальной целостности Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 апреля, Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.