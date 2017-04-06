Львовский облсовет требует увольнения председателя НКРЭКУ

5 апреля депутаты Львовского облсовета приняли обращение к Президенту, Кабинету Министров, Председателю Верховной Рады Украины, председателю Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а также к Генеральной прокуратуре и Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции. Депутаты требуют немедленной отмены абонентской платы для населения за подключение к системе газоснабжения.

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Вопрос вынес на повестку дня внеочередной сессии председатель фракции УКРОП в областном совете Петр Жукровский.

«Средняя плата за потребление газа может вырасти в 2-5 раз, прежде всего для тех, у кого нет счетчика, кто использует голубое топливо лишь для приготовления пищи и пользуется услугами небольших газораспределительных компаний. Наиболее ощутимо эта новация ударит по беднейшим гражданам, которых в Украине, по оценкам ООН, 60%. Пострадают даже те, кто потребляет газ сезонно», – отметил Петр Жукровский.

В принятом документе отмечается, что в случае, если граждане будут молчать и подчинятся решению НКРЭКУ, вскоре подобную схему применят и в отношении электроэнергии, водоснабжения, водоотведения и т. п. Депутаты подчеркивают, что решение Национальной комиссии является необоснованным и не соответствует нормам действующего законодательства. Кроме того, вопрос не был вынесен на общественное обсуждение, не проводилась предварительная аналитическая работа, не учитывались современные тенденции рынка природного газа.

Депутаты требуют немедленной отмены постановления НКРЭКУ, которым с 1 апреля вводится абонентская плата за газ, а не просто приостановки решения, а также настаивают на проведении неотложной ротации состава регулятора и увольнении его главы Дмитрия Вовка.