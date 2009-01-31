Тимошенко просит прекратить истерику

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает политиков не сеять панических настроений в обществе и заявляет о готовности своего сотрудничества со всеми ветвями власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге в Кабинете министров, комментируя экстренное обращение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО к народу 30 января.

«Я не хотела бы, чтобы высшие руководители государства вместо уверенной, четкой и скоординированной работы сеяли в обществе истерические и панические настроения. Я хочу предостеречь от этого всех политиков», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер-министр подчеркнула, что готова к любому сотрудничеству со всеми конструктивными силами. «Я готова к любому конструктивному и гармоничному сотрудничеству со всеми ветвями власти, с оппозицией и коалицией, с Президентом и председателем Верховной Рады, с каждым человеком, который сегодня может внести свой вклад не в разрушение страны во время кризиса, а в ее укрепление», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 30 января В.ЮЩЕНКО в экстренном обращении к украинскому народу в связи со сложной экономической ситуацией в Украине заявил, что финансовая система государства полностью разбалансирована, подчеркнув, что это может привести к невиданной инфляции, а также может закончиться социальной катастрофой.

Президент возложил персональную ответственность за экономическую ситуацию в стране на премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО и заявил, что на сегодня правительство не собрало и половины запланированного на январь объема налогов и сборов, назвав причиной этого нереальность бюджета.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО назвала это экстренное обращение Президента в связи со сложной экономической ситуацией в Украине ”смесью неправды, паники и истерии”.