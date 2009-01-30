Ющенко: я применю все необходимые рычаги

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает украинцев к спокойствию в условиях экономического кризиса.

Об этом он заявил в экстренном обращении к украинскому народу в связи со сложной экономической ситуацией в Украине.

«Я призываю всех соотечественников к спокойствию. Вы будете защищены. У нас есть возможность защитить и страну, и людей», - сказал Президент.

По его словам, сейчас первая и важнейшая задача - найти политическую волю и мужество для принятия реального для страны бюджета на 2009 год.

«Для этого я применю все необходимые в условиях кризиса рычаги», - отметил В.Ющенко.