В ЦИК решили, что закон о выборах Президента пора менять

В Центральной избирательной комиссии состоялось обсуждение вопроса о возможном внесении изменений в Закон Украины "О выборах Президента Украины".

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК, в мероприятии, организованном совместно с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства и местного самоуправления, приняли участие председатель Центризбиркома Владимир ШАПОВАЛ и члены комиссии, представители упомянутого парламентского комитета, члены рабочей группы по подготовке проекта Избирательного кодекса Украины, представители центральных органов исполнительной власти, научные работники, эксперты по вопросам избирательного права.

Среди вопросов, вынесенных на обсуждение, были проблемы территориальной организации выборов, системы избирательных комиссий, которые осуществляют организацию подготовки и проведения выборов, порядка их формирования и прекращения полномочий, использования открепительных удостоверений. Кроме того, участники совещания акцентировали внимание и на других аспектах подготовки и проведения выборов Президента Украины, в частности, составлении списков избирателей, процедурах выдвижения и регистрации кандидатов на пост Президента Украины, предвыборной агитации, финансовом и материально-техническом обеспечении подготовки и проведения выборов, организации голосования и установлении результатов выборов.

Практически все ораторы были единодушны в том, что определенные изменения к действующему закону о выборах Президента Украины, как и к ряду других нормативных актов, являются актуальными, поэтому от Верховной Рады Украины ожидают как можно скорейшего рассмотрения этих вопросов.