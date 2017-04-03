Вона працює: в БПП назвали Гонтареву "прекрасным руководителем", который устраивает Порошенко

Новоизбранный председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов и заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко заявили, что председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева не писала заявление об отставке, и она всех устраивает как руководитель регулятора.

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам Герасимов отметил, что Гонтарева – «прекрасный руководитель НБУ».

«Она остается работать, она работает. И вообще, это просто искаженная сегодня информация (речь идет о якобы написанном ею заявлении об отставке — УНИАН), и хотел бы опровергнуть эти вещи», - сказал он и подчеркнул, что заявление Гонтарева не писала.

В свою очередь, Луценко добавила: “Фракцию она (Гонтарева – УНИАН) устраивает, коалицию она устраивает, она устраивает правительство, президента она устраивает, работа ее безупречна, и Валерия Гонтарева продолжает работать на своей должности”.

На уточняющий вопрос, все же писала ли Гонтарева заявление об отставке, Луценко ответила, что ее слова были искажены.

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Напомним, кандидатуру Ирины Луценко Петро Порошенко предложил на должность представителя президента в парламенте.

Как сообщал УНИАН, сегодня в СМИ со ссылкой на Луценко появились публикации о том, что Гонтарева написала заявление об отставке. В пресс-службе НБУ эту информацию опровергли.

Верховная Рада 19 июня 2014 года поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко об увольнении Степана Кубива с должности главы Национального банка и о назначении на этот пост Валерии Гонтаревой.

Согласно Конституции, председатель НБУ назначается Верховной Радой по представлению президента Украины сроком на 7 лет.