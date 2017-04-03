Нацбанк опроверг информацию об отставке Гонтаревой
В НБУ заявили, что сообщат о таком решении руководителя, если оно будет, за месяц.
Национальный банк Украины опроверг информацию о том, что глава НБУ Валерия Гонтарева подала заявление об отставке.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе регулятора, комментируя соответствующие публикации в СМИ со ссылкой на народного депутата Ирину Луценко.
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«Пресс-служба не подтверждает информацию об отставке. Мы официально объявим за месяц», - говорится в сообщении пресс-службы.
Как сообщал УНИАН, председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева в начале марта подтвердила слухи о своей возможной отставке, при этом обещая официально предупредить об этом за месяц.
Верховная Рада 19 июня 2014 года поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко об увольнении Степана Кубива с должности главы Национального банка и о назначении на этот пост Валерии Гонтаревой.
Согласно Конституции, председатель НБУ назначается Верховной Радой по представлению президента Украины сроком на 7 лет.