Аваков задекларировал фирмы на Кипре, картины и сбережения в банках

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в электронной декларации о своем имуществе и доходах за 2016 год задекларировал коллекции картин, книг, монет, марок оружия, вина и две кипрские компании, передает ТСН.

Согласно декларации, Аваков вместе с женой владеет двумя квартирами в Харькове площадью 657,9 кв. м и 70,90 кв. м, и единолично владеет квартирой в Чугуеве площадью 55,4 кв. м, а также земельным участком в селе Коробочкино Харьковской области площадью 1,2 тыс. кв. м. Жена министра также имеет земельный участок в селе Коробочкино площадью 1,2 тыс. кв. м. Согласно декларации, министр арендует номер в гостинице площадью 77,6 кв. м.

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Также Аваков задекларировал картину Сергея Васильковского "Вечер на Донце", 11 картин художника Вачагана Наразяна, картину Н.И.Клягина "Унылая пора", совместно с женой он владеет картиной художника Ю.М.Шкодовского "Эльф-Лудильщик", картиной из бисера XVIII века, литографией Пабло Пикассо, гравюрой немецкого художника Карла Плюкебаума "Та, что сидит на крепостной стене", коллекцией картин из батика, иконой "Николай Чудотворец" XVI-XVII веков, иконой В.Поступнова "Мадонна", картиной художника Попова "Портрет женщины", иконой Казанской Божьей матери ориентировочно XVIII века, коллекцией картин В.И.Ковтуна, картиной Соллер Мун "Дом в предгорье".

В совместной собственности задекларированы и другие предметы искусства, среди которых другие иконы, картины, художественные наборы шахмат, картины из бисера, коллекция гравюр, рисунки В.Ермилова, коллекции почтовых марок, коллекция монет XVI-XXI веков в количестве 2 652 тыс. шт., коллекция золотых монет из 24 предметов.

У него также есть коллекция книг XVIII-XXI веков в количестве около 8 тыс. экземпляров, коллекция холодного оружия XIX-XX веков в количестве 7 единиц, коллекция виниловых пластинок, аудио-видео записей на других носителях в количестве 5 тыс. штук. Министр владеет коллекцией вин производства Франции, Италии, Германии, Австрии, Украины, Испании, США, Чили в количестве 760 бутылок, а также винами Chateau Mouton-Rothschild 1945, 1955, 1982,1986 лет и двумя бутылками Chаteau Pеtrus 2000 года.

Министр задекларировал мебель, часы (Rolex Daytona, Jaeger LeCoultre, Vacheron Constantin), сумки (Chanel, Louis Vuitton), 4 шубы, другие драгоценности и ювелирные изделия, а также коллекцию этикеток вина марки Mouton - Rothschild.

Также Аваков имеет 12 акций ФК "Металлист" стоимостью 3 грн, владеет 100% капитала в итальянской компании Avitalia s.r.l. стоимостью 8 млн 832 тыс. грн, 99,99% капитала в ООО "Трастовая компания Авакова" (в стадии ликвидации) стоимостью 205 тыс. 478 грн (0,01% этой компании – у сына Авакова Александра). Министр является конечным бенефициарным владельцем двух кипрских компаний Ulisse Management Limited и Fontana Management Limited.

Аваков отметил в е-декларации, что владеет авторскими правами на "сценарий в виде рюкзаков, с газетными вырезками" стоимостью 2 млрд рублей, или 1 грн.

Министр в 2016 году задекларировал доход в виде зарплаты в размере 466 тыс. 121 грн и доход от погашения стоимости казначейских военных обязательств в сумме 20 тыс. грн и погашение купонов по ним – 2,8 тыс. грн. Жена Инна Авакова в 2016 году получила 289 тыс. 032 грн зарплаты и 13 тыс. 156 грн от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав. Аваков имеет на счету в Укрэксимбанке 626 тыс. 348 грн, Ощадбанка - 175 тысяч 804 доллара, 338 тысяч 598 гривень, а также 200 тыс. грн в виде активов в драгоценных металлах, 15 тыс. грн, ,8 тыс., EUR65 и 870 тыс. британских фунтов, 3 015 тыс. канадских долларов, 96 тыс. японских иен наличных средств. У жены министра на счетах в Сбербанке EUR3 тыс. 447, 1 млн 043 тыс. 500 грн, 0 тыс., в Укрсоцбанке - 49 тыс. 025 грн, 980 тыс. грн, кроме того, тыс., 40 тыс. грн и EUR21 тыс. наличными.

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В графе финансовых обязательств жена министра отметила обязательства по предварительному договору купли-продажи доли в ООО "Астра-Финанс", которое возникнет в случае реализации опциона на покупку такой доли на сумму 5 млн 051 тыс. 600 грн, остаток дебиторской задолженности от продажи корпоративных прав за рубежом в сумме EUR1,45 млн.

Сам Аваков в этой графе указал дивиденды по решению общего собрания Avitalia s.r.l. от 14 октября 2016 года, которые не прошли по счетам начисление и не были выплачены в 2016 году в сумме 148 тыс. 423 грн. В 2016 году право собственности на акции ПАО "Инвестор" общей номинальной стоимостью 210,32 грн по договору дарения перешло от Инны Аваковой до сына – Александра Авакова.