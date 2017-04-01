Песков об убийстве Вороненкова в Киеве: ужасная трагедия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что украинская сторона сможет провести необходимое расследование убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News, передает Газета.ru.

"Это ужасная трагедия, и мы на самом деле — мы надеемся, что украинская сторона сможет провести необходимое расследование этого. Это настоящая трагедия", — заявил Песков.

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"И мы жалеем его семью, его детей. И мы надеемся, что будет проведено необходимое расследование", — сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, 23 марта в центре Киева в результате стрельбы бывший депутат Госдумы РФ Вороненков, который получил украинское гражданство, был убит, его телохранитель и киллер получили ранения. Вскоре убийца Вороненкова умер на операционном столе.

Предполагаемый сообщник убийцы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Ярослав Левенец уже объявлен в розыск.