Климкин поблагодарил НАТО за поддержку в противостоянии российской агрессии
20:55, 31 марта 2017Политика
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Климкин выразил особую признательность союзникам из НАТО.
Павел Климкин поблагодарил НАТО / Фото УНИАН
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил НАТО за практическую поддержку в противостоянии российской агрессии.
Об этом он написал в Twitter.
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"Особая благодарность союзникам за поддержку весьма важного вопроса Украины, за практическую поддержку в противостоянии российской агрессии на Донбассе и в Крыму", - заявил Климкин.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО, которое прошло в рамках заседания глав МИД государств - членов Альянса.
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