Климкин поблагодарил НАТО за поддержку в противостоянии российской агрессии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил НАТО за практическую поддержку в противостоянии российской агрессии.

Об этом он написал в Twitter.

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"Особая благодарность союзникам за поддержку весьма важного вопроса Украины, за практическую поддержку в противостоянии российской агрессии на Донбассе и в Крыму", - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО, которое прошло в рамках заседания глав МИД государств - членов Альянса.