Тимошенко рассказала предстоятелю РПЦ Кириллу, на что она надеется

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила Патриарха Московского и всея Руси Русской православной церкви КИРИЛЛА с избранием на этот пост.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

“Надеюсь, что ваше пребывание на престоле московских патриархов будет содействовать развитию дружеских и добрососедских отношений между украинским и российским народами”, - говорится в приветствии.

Ю.ТИМОШЕНКО от всего сердца пожелала Патриарху КИРИЛЛУ долгих лет жизни, успехов на ниве возрождения духовности, укрепления основ христианства и всяческих успехов в патриаршем служении.

Как сообщал УНИАН, 27 января на Поместном соборе РПЦ местоблюститель Патриаршего престола митрополит Смоленский и Калининградский КИРИЛЛ был избран новым, 16-м, Патриархом Московским и всея Руси Русской православной церкви.