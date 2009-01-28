Черновецкий решил, что Киевский зоопарк спасут матрешки

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что готов применить многие способы привлечения посетителей в киевский зоопарк, в том числе и организовать там выставку экспонатов музея Киевской городской госадминистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр столицы сказал сегодня на брифинге.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что с целью большей посещаемости столичного зоопарка городские власти хотят привлечь к сотрудничеству художников и других людей, которые хотят пополнить свой бюджет, являются патриотами Украины и создают разные поделки.

Также он лично от себя пообещал сделать все, чтобы в зоопарк ходило как можно больше людей.

«Я даже выставку наших (экспонатов – УНИАН), принадлежащих мэрии, музей там организую. Я все сделаю для того, чтобы людей в зоопарк ходило больше», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По словам мэра, на работу в зоопарк, в частности, планируют пригласить мастеров по изготовлению матрешек.

«Там уже придумали матрешки: Ющенко изображен на них, и красивая женщина Юлия Владимировна. Ну, меня еще не успели в матрешку превратить. Но в зоопарке и я там, видимо, появлюсь – будут покупать», - отметил мэр.

Он считает, что после реализации этих планов зоопарк будет наполнен деньгами «до отказа».

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также сообщил журналистам, что практически все его заместители взяли под опеку какое-либо животное, содержащееся в столичном зоопарке.

«Я сегодня ехал в машине и вспомнил, что я кормил слона на 100 тыс. грн. в квартал… или в месяц… не помню. Он очень много ест. Он одинокий. Ему нужна жена - 30 лет, жены нет, а он очень симпатичный, красавчик», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ улыбаясь.

При этом он отметил, что именно из-за ситуации со слоном уволил руководителя зоопарка, сразу после вступления на должность мэра Киева.

О других животных Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил: «Львы сейчас кушают за счет моих заместителей. Каждый заместитель берет на себя отдельное животное: лягушек любят, слонов, крокодилов, бегемотов. Все разобрали».