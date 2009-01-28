У Ющенко считают, что Тимошенко нашла крайнего в повышении цены на газ

Передачей Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) полномочий по утверждению граничных цен на газ для промпотребителей правительство пытается переложить ответственность за принятие решений о повышении цены на газ на НКРЭ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в комментарии журналистам заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 января, Кабинет Министров Украины принял решение о передаче полномочий по утверждению граничного уровня цен на газ для промышленных потребителей НКРЭ.

Как сообщил председатель НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО, "таким образом, мы просто вернулись к старой схеме, потому что когда тарифы утверждает НКРЭ, а предельные цены - Минэкономики, то это неправильно".